А что случилось: Кейт и Уильям не приехали на рождественский обед короля Чарльза III

Недавно король Чарльз III и королева Камилла организовывали рождественский обед в Виндзорском замке. Но не все члены семьи смогли его посетить.

Кроме Меган и Гарри, живущих за океаном, королевский обед не посетили принц и принцесса Уэльские. Они и трое их детей - Джордж, Шарлотта и Луи отсутствовали в этот день на семейной встрече. Предполагается, что они находились в своем загородном особняке в Анмер-холл, в Норфолке.

Король Чарльз III, Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

В то же время многие другие члены королевской семьи посетили рождественский обед в Виндзоре, который стал самым большим собранием королевской семьи после похорон Елизаветы II в сентябре 2022 года.

Однако накануне Рождества все семейство соберется в Сандрингеме, где посетит праздничную службу в церкви Святой Марии Магдалины. Также 24 декабря ожидается, что публике покажут первое рождественское выступление короля Чарльза III, который поздравит подданных с грядущими праздниками.

Принц Уильям с семьей в Сандрингеме / Фото: Associated Press

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