А что такого: герцогиня Кейт с детьми летела в Шотландию в эконом-классе

Члены британской королевской семьи тоже летают эконом-классом. На днях на одном из рейсов была замечена герцогиня Кембриджская вместе с младшими детьми – принцем Луи и принцессой Шарлоттой.

Сообщается, что семья Кембриджских прибыла в Шотландию на каникулы, они проведут оставшиеся летние дни в компании королевы Елизаветы II в Балморале.

Очевидцы рассказывают, что герцогиня Кембриджская была замечена выходящей из коммерческого рейса в воскресенье с двумя своими детьми: семилетней принцессой Шарлоттой и четырехлетним принцем Луи. Принц Уильям путешествовал отдельно со старшим сыном принцем Джорджем, пишет Hello!

Вот что рассказал пользователь TikTok @turbom1k3y, который запостил ролик, но позже, похоже, удалил его.

Герцогиня Кейт с детьми идет с самолета, фото: скриншот пользователя TikTok @turbom1k3y

"В самолете в Шотландию Кейт Миддлтон, оба ребенка, няня и охрана на 2 ряда впереди меня", - написал пользователь TikTok. "Могла бы получить частный самолет или вертолет, но летела эконом-классом", - добавил пользователь о путешествии герцогини.

"Она даже встала на середине полета, чтобы взять iPad своей дочери". И да, она была ошеломляющей, даже улыбнулась мне, когда оглядывалась на ряд позади нее, чтобы поговорить с сыном".

Он также сообщил, что на борту никто не делал фото и видео.

"Просто мама берет своих детей в отпуск, чтобы увидеть бабушку, но на борту был шум", - продолжил @turbom1k3y. "Она была очень осторожна, но выглядела сногсшибательно", - пишет пользователь.

Кейт и Уильям с детьми / Фото: Getty Images

В Балморале семья Кембриджских проведут оставшиеся дни летних каникул, а потом грядет переезд семьи из Кенсингтонского дворца в Виндзор. Вчера Кейт и Уильям назвали школу, в которой будут учиться их трое детей.

Напомним, ранее мы рассказывали, что принцесса Беатрис с семьей была замечена на рейсе бюджетной авиакомпании.

Читайте также: