А Ермак предупреждал: Катрин Денев прочитала стихотворение Леси Украинки на открытии Каннского кинофестиваля

Катрин Денев открыла Каннский кинофестиваль стихотворением Леси Украинки. Актриса трогательно прочла по-французски произведение украинской поэтессы "Надія".

Catherine Deneuve supports Украина pic.twitter.com/F8q2nhdJMZ — ᴀᴍɪɪ (@merylmarylue) May 16, 2023

Зрители восторженно слушали Катрин, которая едва сдерживала слезы, а, когда она завершила, – взорвались благодарными аплодисментами.

Кроме того, в своем выступлении Денев отметила, что у нее болит сердце за Украину.

К слову, в канун открытия Каннского кинофестиваля руководитель Офиса президента Андрей Ермак намекнул в соцсети на это событие ребусом. Он опубликовал черно-белый постер Каннского кинофестиваля, на котором была изображена Катрин Денев.

"Небольшой тизер", – написал Ермак, добавив французский и украинский флаги и символ кинематографа.

Это фото французской актрисы сделали в 1968 году на побережье во время съемок фильма "Капитуляция" режиссера Алена Кавалье.

Стихотворение Леси Украинки на французском:

Je n’ai plus ni bonheur ni liberté,

Une seule espérance m’est restée :

Revenir un jour dans ma belle Ukraine,

Revoir une fois ma terre lointaine,

Contempler encore le Dnipro si bleu

Y vivre ou mourir importe bien peu, —

Revoir une fois les tertres, les plaines,

Et brûler au feu des pensées anciennes…

Je n’ai plus ni bonheur ni liberté,

Une seule espérance m’est restée.

Стихотворение Леси Украинки на украинском:

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна:

Надія вернутись ще раз на Вкраїну,

Поглянути ще раз на рідну країну,

Поглянути ще раз на синій Дніпро, —

Там жити чи вмерти, мені все одно;

Поглянути ще раз на степ, могилки,

Востаннє згадати палкії гадки…

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна.

Напомним, Катрин Денев с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает Украину.

