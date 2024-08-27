А это неожиданно: принцесса Диана продолжала носить помолвочное кольцо в день своего развода

После развода она сняла культовое кольцо не сразу, о чем свидетельствуют фотографии.

После того, как брак Дианы и Чарльза был окончательно разрушен - они решили его разорвать. Королева и премьер-министр одобрили развод, а пара урегулировала финансовые моменты - они подписали соглашение о конфиденциальности, которое запрещало им обсуждать детали развода или их супружеской жизни, а также Диана получила колоссальную сумму компенсации - 17 млн фунтов стерлингов, и еще дворец ей выплачивал ежегодно по 400 тысяч фунтов стерлингов.

Документ о разводе принца Чарльза и принцессы Дианы / Фото: Getty Images

Окончательно пару развали 28 августа 1996 года и в этот день принцесса попала под прицел папарацци в Лондоне.

Диана посетила в штаб-квартиру Английского национального балета, покровительницей которого была. В тот день она надела голубой стильный деловой костюм с белой отделкой. Наряд состоял из жакета и юбки выше колен, которые она носила с белым лаконичным топом и голубыми слингбэками с ремешками.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Ее волосы в тот период жизни были подстрижены очень коротко, на лице был макияж, а образ завершали любимые золотые часы от Cartier, которые сейчас носит Меган Маркл, белая сумка на длинном ремешке и пара сережек в ушах.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

Однако наибольшее внимание все же привлекло еще одно украшение - знаменитое помолвочное кольцо Дианы с сапфиром и бриллиантами, которое она в тот день надела с обручальным золотым кольцом.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Похоже, что все же, ей было трудно переживать этот этап, но в октябре того же года она уже сняла украшение с пальца, что заметно по архивным фотографиям.

Принцесса Диана уже без кольца на пальце / Фото: Getty Images

Принцесса Диана уже без кольца на пальце / Фото: Getty Images

Спустя много лет это же кольцо с сапфиром надела уже очаровательная Кейт Миддлтон - 16 ноября 2010 года было объявлено о ее помолвке с принцем Уильямом - старшим сыном Дианы и Чарльза. Теперь уже она носит это украшение не снимая.

Кейт Миддлтон с кольцом Дианы на пальце / Фото: Getty Images

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