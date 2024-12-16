А это непросто: в семейном поместье принцессы Дианы показали, как украшали елку

Недавно брат принцессы Уэльской Дианы – граф Чарльз Спенсер – показал, какую огромную елку поставили в его семейном поместье Элторп-хаусе.

Накануне на странице поместья в Instagram показали видео, как эту огромную зеленую красавицу доставили в дом, и как сотрудники Элторпа ее украшали разноцветными шарами и другими игрушками.

"Вы когда-нибудь задумывались, как мы украшаем рождественскую елку в главном зале?", - написано в подписи под видеороликом.

Каким получился результат мы вам показывали ранее.

Напомним, Элторп-хаус – это поместье, где выросла принцесса Диана, ее младший брат и две старшие сестры. Оно расположено в Нортгемптоншире и занимает важное место в истории Великобритании.

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