А это непросто: в семейном поместье принцессы Дианы показали, как украшали елку

Недавно брат принцессы Уэльской Дианы – граф Чарльз Спенсер – показал, какую огромную елку поставили в его семейном поместье Элторп-хаусе.
Накануне на странице поместья в Instagram показали видео, как эту огромную зеленую красавицу доставили в дом, и как сотрудники Элторпа ее украшали разноцветными шарами и другими игрушками.
"Вы когда-нибудь задумывались, как мы украшаем рождественскую елку в главном зале?", - написано в подписи под видеороликом.
Каким получился результат мы вам показывали ранее.
Напомним, Элторп-хаус – это поместье, где выросла принцесса Диана, ее младший брат и две старшие сестры. Оно расположено в Нортгемптоншире и занимает важное место в истории Великобритании.
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