А ей идет: княгиня Шарлин вышла в свет с новой прической

Княгиня Шарлин присоединилась к мужу князю Альберу II на Гран-при Монако в Монте-Карло.

Княжеская чета присутствовала на мероприятии Circuit de Monaco. Княгиня Шарлин надела темно-синее шелковое платье с плиссированными цветными полосами от Akris, наряд был без рукавов и с круглым вырезом.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

К нему Шарлин подобрала солнцезащитные очки от Prada, надела серьги-гвоздики с бриллиантами и свое помолвочное кольцо. Также княгиня продемонстрировала новую прическу и сделала темный маникюр.

Шарлин перекрасилась из блондинки, какой была много лет в шатенку и сделала лаконичную укладку. Ее муж Альбер был в темно-синем пиджаке, светло-коричневых брюках и с галстуком в принт.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

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