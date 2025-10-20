ТСН в социальных сетях

Общество
108
1 мин

А ей идет: королева Матильда появилась с новой прической на публике

Королева Бельгии появилась на приветственной церемонии в совершенно новом образе.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Король Филипп и королева Матильда приветствовали в Брюсселе президента Италии Серджо Маттарелла и первую леди Лауру Маттарелла.

Бельгийская королева — женщина классическая и консервативная, что отражается и в ее прическе. Ее волосы всегда зачесаны назад, а укладка выглядела объемной, что, как нам кажется, добавляет Ее Величеству возраста. Но в этот раз Матильда решила изменить прическу.

Королева Матильда, Серджо Маттарелла, король Филипп и Лаура Маттарелла / © Getty Images

Королева Матильда, Серджо Маттарелла, король Филипп и Лаура Маттарелла / © Getty Images

Она обрезала светлые волосы в каре и дополнила прическу синим обручем, который отлично гармонировал пальто цвета электрик от Armani Prive с воротником-стойкой под которое она надела плиссированное платье и туфли в тон. Также в руках у королевы был клатч такого же оттенка от Giorgio Armani. Образ Матильда дополнила серьгами-висюльками с бриллиантами и сапфирами и лаконичным макияжем.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Кстати, недавно испанская королева Летиция (они с Матильдой практически одногодки), предстала на публичном мероприятии с новой прической.

108
