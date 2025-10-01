- Дата публикации
А ей идет: королева Матильда в брючном костюме яркого оттенка появилась на публике
Их Величества король и королева посещают Бельгийскую телерадиовещательную компанию (BRF) в Эйпене.
Монаршая чета приехала, чтобы отметить ее 80-летие. В рамках мероприятия король Филипп и королева Матильда познакомились с историей радиостанции, целевой аудиторией и различными каналами немецкоязычного общественного вещания, а также встретились с руководством и журналистами.
Королева Матильда снова выбрала для появления на публике яркий костюм королевского синего цвета, под жакет надев белую рубашку и дополнив лук сумкой Giorgio Armani и туфлями-лодочками из ламинированной замши цвета электрик. У Ее Величества была укладка и макияж в голубых оттенках, в ушах серьги, а на пальце сверкало сапфировое кольцо.
Ранее королева вместе с мужем королем Филиппом и младшей дочерью принцессой Элеонорой присутствовали на церемонии приведения к присяге Его Королевского Высочества принца Габриэля в качестве офицера Королевской военной академии. Матильда тогда тоже выбрала синее платье миди с поясом на талии из валяной шерстяной джерси от Natan Couture.