А ей идет: принцесса София с новой прической появилась на публике

Шведская принцесса София сегодня посетила новое рабочее мероприятие. А еще мы заметили, что Ее Высочество осветлила волосы.

Супруга принца Карла Филиппа посетила учебный день в Академии безопасного селфи в школе Кнутби в Ринкебю. Она с радостью провела день с учениками и выполняла все задания на уроке.

Принцесса София / Фото: Getty Images

Выглядела принцесса достаточно сдержанно, облачившись в черную рубашку с рукавами-фонариками и брюки клеш с высокой талией и черным тонким поясом, а обута была в черные остроносые туфли на каблуках.

Принцесса София высветлила немного волосы, сделала красивый дневной макияж в теплых оттенках и надела крупные серьги. Также на пальцах принцессы было несколько колец, в том числе помолвочное и обручальное.

Принцесса София / Фото: Getty Images

Несколько недель назад принцесса София посещала крупнейший в Швеции музыкальный фестиваль и продемонстрировала тогда на публике интересный образ в пышной многослойной юбке.

Читайте также: