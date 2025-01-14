А ей к лицу: дворец поделился новым фото кронпринцессы Виктории в военной форме

Шведская королевская семья поделилась новым фото кронпринцессы Виктории.
В августе Королевский дом Швеции объявил, что 47-летняя кронпринцесса официально начала специальную подготовку офицеров и что наследница престола отправилась на курс, чтобы "еще больше укрепить свои позиции в вооруженных силах и получить более глубокое понимание тактики, военной науки и военной стратегии", - сообщалось в пресс-релизе.
В Instagram дворца поделились и новой фотографией кронпринцессы в военной форме.
"Обучение является частью усилий кронпринцессы по постоянному расширению своих знаний в рамках подготовки к ее будущей миссии в качестве главы государства", — говорится в сообщении.
Продолжается офицерская подготовка кронпринцессы в Шведском университете национальной обороны. Вчера Виктория и другие кадеты начали базовый курс военной стратегии.
Напомним, испанская наследница трона принцесса Леонор недавно отправилась в рамках своей военно-морской подготовки в шестимесячный круиз морем.
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