А ей к лицу: королева Матильда в новом красивом образе появилась на приеме

Бельгийская королевская чета посетила прием в замке Лакен.
Король Филипп и королева Матильда организовали прием для глав дипломатических миссий, аккредитованных в Бельгии, и их супругов в замке Лакен в Брюсселе.
На торжественном мероприятии Ее Величество появилась в бордовом платье, расшитом бисером, к которому подобрала туфли-лодочки из замши в тон и лаконичный замшевый клатч.
Матильда сделала элегантную укладку и вечерний макияж, надела серьги-люстры и несколько золотых браслетов на запястье в комбинации со своими любимыми часами. Ногти королевы были накрашены полупрозрачным лаком, а на пальце сверкало кольцо с сапфиром.
Король Филипп был в черном классическом костюме, надел белую рубашку и бордовый галстук, который подобрал в тон наряда его супруги. Это первый официальный выход пары в этом году.
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