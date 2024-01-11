А ей к лицу: королева Матильда в новом красивом образе появилась на приеме

Король Филипп и королева Матильда организовали прием для глав дипломатических миссий, аккредитованных в Бельгии, и их супругов в замке Лакен в Брюсселе.

На торжественном мероприятии Ее Величество появилась в бордовом платье, расшитом бисером, к которому подобрала туфли-лодочки из замши в тон и лаконичный замшевый клатч.

Матильда сделала элегантную укладку и вечерний макияж, надела серьги-люстры и несколько золотых браслетов на запястье в комбинации со своими любимыми часами. Ногти королевы были накрашены полупрозрачным лаком, а на пальце сверкало кольцо с сапфиром.

Король Филипп и королева Матильда / Фото: Getty Images

Король Филипп был в черном классическом костюме, надел белую рубашку и бордовый галстук, который подобрал в тон наряда его супруги. Это первый официальный выход пары в этом году.

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