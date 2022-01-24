А ей к лицу: леди Амелия Виндзор с новой прической пришла на показ Dior

А ей к лицу: леди Амелия Виндзор с новой прической пришла на показ Dior

Британская аристократка приехала на Парижскую неделю моды.

Леди Амелия Виндзор посетила показ коллекции Dior сезона весна-лето 2022 во время Недели высокой моды в Париже.

26-летняя внучатая двоюродная племянница королевы Елизаветы II была запечатлена фотографами перед показом. Сегодня образ девушки был total black, она была в черной блузке, юбке из фатина, коротком пальто и кожаных туфлях-лоферах от Christian Dior. В руках Амелия держала маленькую сумку тоже от Dior, а белыми в ее образе были только гольфы.

Леди Амелия Виндзор / Getty Images

На груди у Амелии было красивое золотое украшение с бабочками, также она надела несколько золотых колец и сделала красный маникюр. А еще накрутила свои длинные светлые волосы красивыми локонами и сделала легкий дневной макияж.

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