А ей к лицу: леди Амелия Виндзор с новой прической пришла на показ Dior

Британская аристократка приехала на Парижскую неделю моды.
Леди Амелия Виндзор посетила показ коллекции Dior сезона весна-лето 2022 во время Недели высокой моды в Париже.
26-летняя внучатая двоюродная племянница королевы Елизаветы II была запечатлена фотографами перед показом. Сегодня образ девушки был total black, она была в черной блузке, юбке из фатина, коротком пальто и кожаных туфлях-лоферах от Christian Dior. В руках Амелия держала маленькую сумку тоже от Dior, а белыми в ее образе были только гольфы.
На груди у Амелии было красивое золотое украшение с бабочками, также она надела несколько золотых колец и сделала красный маникюр. А еще накрутила свои длинные светлые волосы красивыми локонами и сделала легкий дневной макияж.
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