А мальчик подрос: в cоцсети опубликовали новое фото принца Гарри с сыном Арчи

Принц Гарри недавно начал обучаться серфингу, а теперь стало известно, что он взял с собой на урок и пятилетнего сына Арчи.
Герцог Сассекский, одетый в черный гидрокостюм и позирующий со своим пятилетним сыном, был замечен в школе серфинга в Калифорнии. К Гарри и Арчи также присоединились профессиональный серфер Раймана Ван Бастолаер и его сын.
Именно Райман и поделился фотографией в своем Instagram, подписав пост: "Не обижайтесь, но будьте счастливы и продолжайте улыбаться. Брат Гарри, вперед к 2025 году!".
Многие королевские поклонники, комментируя этот снимок написали, что они в восторге от фото отца и сына, а также о том, что Арчи будет таким же высоким, как и Гарри.
Отметим, что фотография, скорее всего, была сделана в октябре прошлого года, когда принц Гарри занимался серфингом, а его тренер тогда также поделился снимками в соцсетях. Но только сейчас публика узнала, что принц Арчи разделяет с Гарри это увлечение волнами.
Напомним, жена Гарри – Меган Маркл – также порадовала поклонников. Она вернулась в Instagram и опубликовала первое видео в этом году.
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