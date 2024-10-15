А он изменился: датский дворец опубликовал новое фото именинника – принца Кристиана

Сегодня, 15 октября, принц Кристиан празднует свое 19-летие, которое он встречает в Восточной Африке.

На снимке, опубликованном в Instagram, Кристиан улыбается на камеру, стоя на фоне красивого заката. Он одет в свободную рубашку, а его волосы очень коротко подстрижены.

"Его Королевскому Высочеству наследному принцу сегодня исполняется 19 лет. В настоящее время наследный принц находится в Восточной Африке и поэтому отмечает этот день под более теплым небом".

Напомним, Кристиан отправился в Восточную Африку 4 сентября и будет там в течении года в академическом отпуске. Там наследный принц будет заниматься повседневным управлением двумя фермами, что, помимо прочего, будет включать практические и административные задачи, а также даст наследному принцу представление о местной охране природы. Планируется, что Кристиан приедет в Данию в декабре, вероятно в канун Рождества.

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