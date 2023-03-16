А он красавчик: актера, играющего принца Уильяма запечатлели на съемках шестого сезона "Короны"

Британский актер Эд Маквей, который сыграет принца Уильяма в шестом сезоне сериала "Корона", был запечатлен папарацци во время съемок проекта.

Сейчас команда "Короны" снимает сцены для следующего сезона в Сент-Эндрюсе, в Шотландии. Именно в Сент-Эндрюсском университете и познакомились Кейт Миддлтон и принц Уильям, которых сегодня знают как принца и принцессу Уэльских, будущего короля и королеву-консорта Великобритании.

Эд Маквей, играющий роль принца Уильяма, на съемках шестого сезона сериала "Корона" / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, что принца Уильяма будут изображать несколько актеров:16-летний Руфус Кампа и 21-летний Эд Маквей, окончивший Лондонский драматический центр (театральную школу) в 2021 году и игравший в театральных постановках.

Шестой сезон сериала "Корона" расскажет зрителям о жизни британской королевской семьи с конца 90-х и начале 2000-х годов. Это будет последний сезон сериала, в котором покажут самое мрачное десятилетие для королевы и ее семьи. Именно в это время случились три развода детей королевы Елизаветы II, в 1992 году горел Виндзорский замок – одна из резиденций королевы. Тогда пожар удалось потушить лишь через 15 часов, и Верхнему двору был нанесен большой ущерб. А в 1997 году погибла принцесса Диана.

Эд Маквей, играющий роль принца Уильяма, на съемках шестого сезона сериала "Корона" / Фото: Getty Images

Также будет показано, как начинался роман между Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Кэтрин сыграет актриса Мэг Беллами. Современные годы в сериале создатели шоу показывать на планируют.

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