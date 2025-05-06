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А он озорник: принц Луи на публике пошутил над братом Джорджем, вызвав его гнев
Трое детей принца и принцессы Уэльских присутствовали вчера на военной процессии в честь 80-й годовщины Дня Победы в Европе.
Принц Луи — младший из детей Уэльских, всегда вызывает ажиотаж на публике, так как ведет себя раскованно и не скрывает эмоций на публичных мероприятиях семьи.
Вчера на мероприятии 6-летний Луи сидел рядом со своим отцом Уильямом и старшим братом Джорджем. Юный принц явно скучал и в какой-то момент фотографы запечатлели, как он пошутил над старшим братом Джорджем. Когда принц Джордж рукой поправил свою прическу, его брат Луи через какое-то мгновение повторил этот жест, вызвав гневный взгляд Джорджа. Видео можно посмотреть здесь.
Скорее всего, это была просто забавная шутка в адрес старшего брата. Но, также очевидно, что младший сын Кейт и Уильяма самый дерзкий из всех их детей. Луи также постоянно дергал своего отца за форму, чем отвлекал Уильяма от военного шествия.
Напомним, после завершения мероприятия семья отправилась в Букингемский дворец и вышла на балкон посмотреть полет «Красных стрел», а также поприветствовать публику.