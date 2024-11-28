А она храбрая: принцесса Шарлотта назвала свое любимое животное

Единственная дочь принца и принцессы Уэльских рассказала о своей любви к паукам.
Поклонники королевской семьи смогли узнать это от самой Шарлотты, когда она рассказала об этом во время видеозвонка с сэром Дэвидом Аттенборо еще в 2020 году.
Тогда в беседе девочка рассказала, что среди ее любимых животных есть непопулярное – это пауки. "Привет, Дэвид Аттенборо! Мне нравятся пауки, вам тоже нравятся пауки?", - цитирует ее слова express.co.uk.
На что Сэр Дэвид ответил: "Я люблю пауков, я так рад, что они вам нравятся! Я считаю, что это замечательные создания. Почему люди так их боятся?".
Документалист ответил на свой собственный вопрос, предположив, что это может быть связано с тем, что у паукообразных восемь ног и они бегают во всех направлениях, а также сообщил Шарлотте, что они умные существа.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему принц Джордж и его сестра принцесса Шарлотта не смогут путешествовать вместе.
Читайте также:
- У принцессы Шарлотты и принца Луи одно хобби на двоих: что это
- Всегда на стиле: модные дубли Кейт Миддлтон и ее дочери принцессы Шарлотты
- Вся в бабушку: принц Уильям рассказал о любимом занятии своей дочери - принцессы Шарлотты