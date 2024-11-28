А она храбрая: принцесса Шарлотта назвала свое любимое животное

Единственная дочь принца и принцессы Уэльских рассказала о своей любви к паукам.

Поклонники королевской семьи смогли узнать это от самой Шарлотты, когда она рассказала об этом во время видеозвонка с сэром Дэвидом Аттенборо еще в 2020 году.

Тогда в беседе девочка рассказала, что среди ее любимых животных есть непопулярное – это пауки. "Привет, Дэвид Аттенборо! Мне нравятся пауки, вам тоже нравятся пауки?", - цитирует ее слова express.co.uk.

На что Сэр Дэвид ответил: "Я люблю пауков, я так рад, что они вам нравятся! Я считаю, что это замечательные создания. Почему люди так их боятся?".

Принцесса Шарлотта и принц Джордж / Фото: Getty Images

Документалист ответил на свой собственный вопрос, предположив, что это может быть связано с тем, что у паукообразных восемь ног и они бегают во всех направлениях, а также сообщил Шарлотте, что они умные существа.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему принц Джордж и его сестра принцесса Шарлотта не смогут путешествовать вместе.

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