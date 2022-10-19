А она и не заметила: с Сарой Йоркской произошел модный конфуз на церемонии

Сара Йоркская посетила на днях светскую церемонию в Лондоне.
Экс-жена принца Эндрю Йоркского прибыла в музей Виктории и Альберта на церемонию вручения премии Эндрю Мартина в области дизайна.
Перед камерами фотографов герцогиня блистала в total black look. На Саре был короткий жакет, а под ним - жилетка и юбка. Также герцогиня обула лаковые балетки и надела полупрозрачные черные колготы, с которыми произошел небольшой конфуз.
Сара, возможно, и не заметила, что на одной ноге на ее колготах пошла стрелка. К счастью, в глаза это не бросалось.
Также герцогиня распустила свои рыжие волосы, сделала макияж глаз и губ, на шее у нее была золотая цепь с медальоном, в ушах небольшие золотые серьги, а на запястье – несколько золотых браслетов.
Напомним, недавно мы рассказывали, какой забавный конфуз произошел с принцессой Уэльской. Кэтрин не угадала с размером, когда выбирала штаны.
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