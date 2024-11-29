А они похожи: в нидерландском королевстве нашолся двойник испанской принцессы Леонор

У испанской принцессы оказывается есть двойник в нидерландской королевской семье.
Девушку зовут Эмма ван Волленховен, она является троюродной сестрой наследной принцессы Катарины-Амалии – дочери короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы.
Эмма на год младше испанской принцессы Леонор. Она родилась 28 ноября 2006 года в Амстердаме.
Принцесса Леонор – дочь короля Испании Филиппа VI и королевы Летиции – родилась 31 октября 2005 года. Она является наследницей испанского трона и будущей королевой страны.
Внешне девушки и правда очень похожи, особенно, когда делают кудрявые укладки.
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