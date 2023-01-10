В платье с цветочной вышивкой: королева Иордании Рания с мужем побывали в деревне

Ее Величество очень любит наряды с вышивкой, поэтому часто надевает сделанные на заказ платья, которые красиво расшитые замысловатыми узорами.

Король Абдалла II и его супруга королева Рания посетили сельскохозяйственный проект и Женскую кооперативную ассоциацию в иорданской деревне Дизи. Они пообщались с работниками организаций, попробовали угощения, которые для них приготовили, и посадила растения.

Рания для своего появления выбрала простое, удобное и закрытое платье. Наряд был длинным, имел воротник-стойку, а также был богато расшит разноцветными нитями на декольте, юбке и рукавах.

Образ королева дополнила элегантной прической, черными туфлями и серьгами кольцами от Stone Fine Jewelry.

Также некоторыми кадрами с мероприятия Рания поделилась на своей странице в Instagram.

Королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании

Королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании

Королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании

Королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании

Королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании

Королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании

Читайте также: