А почему не в Сочи: где Путин планирует спрятаться в новогоднюю ночь

Знающие люди говорят, что удары по военным аэродромам на территории России не на шутку напугали президента Путина. Так сильно, что он аж пересмотрел свои планы на новогоднюю ночь.

Телеграмм-канал Genetall SVR поделился подробностями планов "фюрера". Путин принял решение об усилении мер безопасности на стратегических объектах в РФ, но еще больше он озаботился сохранностью собственной жизни, ведь не секрет, что Путин боится смерти, как огня.

"Реально усилились и так запредельные меры безопасности самого Владимира Путина. Путин стал проводить больше времени в помещениях бункерного типа, а отмечать Новый год президент с близкими теперь собирается в бункере, расположенном за Уральскими горами, вместо резиденции в Сочи, как было запланировано ранее", - пишет телеграмм-канал.

Хорошо бы еще с шаманами проконсультироваться. Они точно бы подсказали Путину, какое место на территории РФ для него сейчас может оказаться самым безопасным. Хотя, шутки шутками, а кто знает, быть может, прибегнет Путин и к такому варианту.

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