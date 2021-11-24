Принц Уильям предупреждал: герцогиня Меган и ее муж Гарри плохо спят по ночам

Недавно герцогиня Сассекская Меган рассказала о том, как им с мужем принцем Гарри и двумя детьми живется в Калифорнии.

Меган Маркл присутствовала на шоу Эллен ДеДженерес. Она сверкала в лучах софитов и чувствовала себя перед камерами очень гармонично. Словно и забыла о том, что говорила раньше о приватности и желании быть как можно дальше от папарацци.

Меган также немного рассказала о детях. Она пошутила, сказав, что один ребенок – это всего лишь хобби, а два – вот это настоящая работа. Такая формулировка, наверное, многим может даже показаться надменной или некорректной.

Герцогиня рассказала, что сейчас они с Гарри борются с недостатком сна, поскольку у их дочери Лилибет, которой пять месяцев, как раз режутся зубы. Кстати, когда у пары только родился сын Арчи, старший брат принца Гарри - принц Уильям, шутил над ним, заявляя, что теперь и Гарри познает радость бессонных ночей. У Уильяма, отметим, трое детей.

Меган и Гарри / Associated Press

А еще поделилась планами на День благодарения. Они с Гарри и детьми хотят устроить тихий семейный вечер, а герцогиня сама встанет за плиту, чтобы приготовить ужин.

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