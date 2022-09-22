А раньше за это рубили головы: как принц Эндрю пытался помешать Чарльзу стать королем

Оказывается, между двумя братьями в британской королевской семье существуют серьезные разногласия. И мы сейчас говорим не о Гарри и Уильяме.
Разногласия между двумя братьями, стоящими друг за другом в первом ряду очереди на трон, не редкость, а скорее правило. Сейчас, когда новый король Чарльз III приступает к исполнению своих обязанностей и готовится к коронации, внимание всего мира приковано к королевской семье.
Ходят слухи, что у братьев - Чарльза и его младшего брата Эндрю - были непростые отношения, говорят, у них разные характеры, ценности и подходы к жизни, и они не всегда разделяют одну и ту же точку зрения.
Издание The Telegraph цитирует сокращенный отрывок из книги "Камилла, герцогиня Корнуольская: от изгоя до королевы-консорта", в которой освещаются непростые отношения принца и короля.
В книге утверждается, что принц Эндрю интриговал против королевы Камиллы и усердно лоббировал передачу трона от королевы Елизаветы II принцу Уильяму, минуя Чарльза.
Эндрю интриговал против Камиллы
Не секрет, что Эндрю всегда был любимцем королевы, что тоже не добавляло отношениям братьев теплоты. Чарльз и Эндрю редко ладили, лучшие отношения между братьями, как утверждается, были, когда оба были женаты: Чарльз на Диане, а Эндрю - на Саре Фергюсон. Камилла же вызывала явные разногласия в семье и не нравилась Эндрю.
Высокопоставленный инсайдер сказал автору книге о Камилле Анджеле Левин, что Эндрю пытался убедить королеву помешать Чарльзу жениться на ней, что было "довольно токсично, подло, бесполезно и очень неприятно".
Эндрю не хотел, чтобы Чарльз был королем
Тот же королевский источник добавил, что, когда Диана была жива, благодаря своей дружбе с женой Эндрю Сарой, она обсуждала с Эндрю попытку оттеснить принца Чарльза от трона, чтобы Эндрю мог стать регентом принца Уильяма, который в то время был подростком. Правда это или нет, сейчас сказать сложно, возможно, все это выдумки "высокопоставленного инсайдера", ведь если это действительно так, то это довольно серьезное обвинение, а в прежние не такие вегетарианские времена, как сейчас, за одно только подозрение в подобном сговоре можно было лишиться головы.
Но пострадал принц Эндрю не за интриги против будущего короля и королевы, а за порочащие королевскую семью связи с миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном и участие в сексуальном скандале с несовершеннолетней Вирджинией Джуфре. Головы он не лишился, но был изгнан из королевской семьи и лишен многих привилегий, в частности, он был лишен возможности надеть военный мундир на похоронах королевы Елизаветы II.
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