А раньше за это рубили головы: как принц Эндрю пытался помешать Чарльзу стать королем

Оказывается, между двумя братьями в британской королевской семье существуют серьезные разногласия. И мы сейчас говорим не о Гарри и Уильяме.

Разногласия между двумя братьями, стоящими друг за другом в первом ряду очереди на трон, не редкость, а скорее правило. Сейчас, когда новый король Чарльз III приступает к исполнению своих обязанностей и готовится к коронации, внимание всего мира приковано к королевской семье.

Ходят слухи, что у братьев - Чарльза и его младшего брата Эндрю - были непростые отношения, говорят, у них разные характеры, ценности и подходы к жизни, и они не всегда разделяют одну и ту же точку зрения.

Издание The Telegraph цитирует сокращенный отрывок из книги "Камилла, герцогиня Корнуольская: от изгоя до королевы-консорта", в которой освещаются непростые отношения принца и короля.

Принц Чарльз и принц Эндрю / Фото: Getty Images

В книге утверждается, что принц Эндрю интриговал против королевы Камиллы и усердно лоббировал передачу трона от королевы Елизаветы II принцу Уильяму, минуя Чарльза.

Эндрю интриговал против Камиллы

Принц Чарльз, принцесса Диана, Сара Йоркская и принц Эндрю / Фото: Getty Images

Не секрет, что Эндрю всегда был любимцем королевы, что тоже не добавляло отношениям братьев теплоты. Чарльз и Эндрю редко ладили, лучшие отношения между братьями, как утверждается, были, когда оба были женаты: Чарльз на Диане, а Эндрю - на Саре Фергюсон. Камилла же вызывала явные разногласия в семье и не нравилась Эндрю.

Королева Елизавета II и принц Эндрю / Фото: Getty Images

Высокопоставленный инсайдер сказал автору книге о Камилле Анджеле Левин, что Эндрю пытался убедить королеву помешать Чарльзу жениться на ней, что было "довольно токсично, подло, бесполезно и очень неприятно".

Эндрю не хотел, чтобы Чарльз был королем

Герцогиня Кембриджская и принц Эндрю / Фото: Getty Images

Тот же королевский источник добавил, что, когда Диана была жива, благодаря своей дружбе с женой Эндрю Сарой, она обсуждала с Эндрю попытку оттеснить принца Чарльза от трона, чтобы Эндрю мог стать регентом принца Уильяма, который в то время был подростком. Правда это или нет, сейчас сказать сложно, возможно, все это выдумки "высокопоставленного инсайдера", ведь если это действительно так, то это довольно серьезное обвинение, а в прежние не такие вегетарианские времена, как сейчас, за одно только подозрение в подобном сговоре можно было лишиться головы.

Принц Эндрю / Фото: Associated Press

Но пострадал принц Эндрю не за интриги против будущего короля и королевы, а за порочащие королевскую семью связи с миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном и участие в сексуальном скандале с несовершеннолетней Вирджинией Джуфре. Головы он не лишился, но был изгнан из королевской семьи и лишен многих привилегий, в частности, он был лишен возможности надеть военный мундир на похоронах королевы Елизаветы II.

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