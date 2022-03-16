А теперь котики: как украинцы спасают своих домашних питомцев, истории в фотографиях

А теперь котики: как украинцы спасают своих домашних питомцев, истории в фотографиях

Украинцы никого не бросают. Тысячи семей, лишенные дома, спасают от войны в первую очередь не имущество, а домашних животных.

Те, кто вынужден был эвакуироваться, знают, что главная ценность для украинцев - это не вещи, а люди и животные. Коты, собаки, хомячки и черепашки живут со своими хозяевами в бомбоубежищах, выносятся из горящих домов и переходят с украинскими беженцами границы. Мы собрали для вас фотофакты спасения собак, а теперь покажем вам, как спасают котиков.

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Солдат играет с кошкой во время охраны Одесского театр оперы и балета, пока украинцы устанавливают мешки с песком и противотанковые заграждения для защиты исторических достопримечательностей в ожидании нападения России на стратегический черноморский портовый город, Одесса, 14 марта 2022 г.

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Пожарный несет кошку, которую спасли из квартиры в жилом доме, пострадавшем от снаряда в Оболонском районе Киева,14 марта 2022 года.

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Девушка согревает свою домашнюю кошку на пограничном переходе Вышне Немецке в Словакии, 9 марта 2022 года.

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Индийский студент, который учился в Украине, держит свою домашнюю кошку по прибытии на авиабазу Хиндон после эвакуации из Украины в рамках операции "Ганга", Газиабаде, Индия, 10 марта 2022 года.

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Женщина несет свою кошку, эвакуируясь с линии фронта. Украинские военные продолжают операцию по эвакуации, чтобы помочь жителям Ирпеня уйти с передовой, Ирпень, 9 марта 2022 года.

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Спасатель несет кошку среди заброшенных домов, поврежденных российскими обстрелами, недалеко от прифронтового села Горенка к северу от Киева, 10 марта 2022.

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Украинка держит свою кошку на греко-болгарской границе на таможне Промахонас, Северная Греция, 7 марта 2022 года.

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Студент держит свою кошку в аэропорту Индии после эвакуации из Украины из-за вторжения России, Ченнаи, 4 марта 2022 года.

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Девушка и кошка в лагере, разбитом возле словацко-украинского пограничного перехода в Вышне Немецке, восточная Словакия, 1 марта 2022 года.

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Женщина несет своих кошек возле Киев-Пассажирского вокзала в Киеве в первый день войны, утром 24 февраля 2022 года.

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