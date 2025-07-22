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А вот и фото именинника: Кейт и Уильям показали новый портрет сына — принца Джорджа
Кейт и Уильям Уэльские представили новую фотографию в честь 12-летия их старшего сына принца Джорджа.
Принц Джордж Уэльский, которому сегодня исполняется 12 лет, выглядит на новом фото, опубликованном в аккаунте принца и принцессы Уэльских совсем взрослым. Юный член королевской семьи улыбается на новом снимке, опубликованном сегодня утром.
«С 12-летием принца Джорджа! 🎂», — написано в подписи к фотографии.
На снимке принц Джордж одет в бело-синюю клетчатую рубашку с закатанными рукавами и зеленый флисовый жилет, прислонился к деревянному забору. На левой руке у него сине-белый браслет дружбы — любимый браслет его сестры принцессы Шарлотты.
Фотография была сделана профессиональным фотографом Джошем Шиннером, который ранее в этом году снимал младшего брата Джорджа, принца Луи, в Норфолке в апреле этого года. Вероятно, портреты братьев были сделаны в одно и то же время во время весенних каникул.
Напомним, ранее мы рассказывали, что изменится для наследника британского престола с момента, когда ему исполнится 12 лет.