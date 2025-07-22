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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
942
Время на прочтение
1 мин

А вот и фото именинника: Кейт и Уильям показали новый портрет сына — принца Джорджа

Кейт и Уильям Уэльские представили новую фотографию в честь 12-летия их старшего сына принца Джорджа.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Джордж

Принц Джордж / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Принц Джордж Уэльский, которому сегодня исполняется 12 лет, выглядит на новом фото, опубликованном в аккаунте принца и принцессы Уэльских совсем взрослым. Юный член королевской семьи улыбается на новом снимке, опубликованном сегодня утром.

«С 12-летием принца Джорджа! 🎂», — написано в подписи к фотографии.

Принц Джордж / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Принц Джордж / © Instagram принца и принцессы Уэльских

На снимке принц Джордж одет в бело-синюю клетчатую рубашку с закатанными рукавами и зеленый флисовый жилет, прислонился к деревянному забору. На левой руке у него сине-белый браслет дружбы — любимый браслет его сестры принцессы Шарлотты.

Фотография была сделана профессиональным фотографом Джошем Шиннером, который ранее в этом году снимал младшего брата Джорджа, принца Луи, в Норфолке в апреле этого года. Вероятно, портреты братьев были сделаны в одно и то же время во время весенних каникул.

Напомним, ранее мы рассказывали, что изменится для наследника британского престола с момента, когда ему исполнится 12 лет.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж и принцесса Шарлотта на свадьбе Пиппы Миддлтон / © Getty Images

Принц Джордж и принцесса Шарлотта на свадьбе Пиппы Миддлтон / © Getty Images

Принц Джордж / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Джордж / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Джордж / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Джордж / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Джордж / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Джордж / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Джордж_1 / © Associated Press

© Associated Press

Принц Джордж_2 / © Associated Press

© Associated Press

Принц Джордж_3 / © Associated Press

© Associated Press

Принц Джордж / © Associated Press

© Associated Press

Принц Джордж / © facebook.com/thecambridgespage

© facebook.com/thecambridgespage

Принц Джордж / © East News

© East News

Принц Джордж пішов до школи_3 / © Getty Images

© Getty Images

Принц Джордж пішов до школи_1 / © Getty Images

© Getty Images

Принц Джордж пішов до школи_2 / © Getty Images

© Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

принц Джордж у дитсадку_2 / © The British Monarchy / Facebook

© The British Monarchy / Facebook

принц Джордж у дитсадку_1 / © The British Monarchy / Facebook

© The British Monarchy / Facebook

Принц Джордж у формі торта
Принц Джордж у формі торта
Принцеса Шарлота і принц Джордж _2
Принцеса Шарлота і принц Джордж _1
Принц Джордж / © lady.tsn.ua

© lady.tsn.ua

Принц Джордж_3 / © Twitter

© Twitter

Принц Джордж_2 / © Twitter

© Twitter

Принц Джордж_1 / © Twitter

© Twitter

Принц Джордж з Кейт Міддлтон_9 / © Getty Images

© Getty Images

Принц Джордж з Кейт Міддлтон_8 / © Getty Images

© Getty Images

Принц Джордж з Кейт Міддлтон_7 / © Getty Images

© Getty Images

Принц Джордж з Кейт Міддлтон_6 / © Getty Images

© Getty Images

Принц Джордж з Кейт Міддлтон_5 / © Getty Images

© Getty Images

Принц Джордж з Кейт Міддлтон_4 / © Getty Images

© Getty Images

Принц Джордж з Кейт Міддлтон_3 / © Getty Images

© Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж / © Associated Press

Принц Джордж / © Associated Press

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