Принц Джордж / © Instagram принца и принцессы Уэльских

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Принц Джордж Уэльский, которому сегодня исполняется 12 лет, выглядит на новом фото, опубликованном в аккаунте принца и принцессы Уэльских совсем взрослым. Юный член королевской семьи улыбается на новом снимке, опубликованном сегодня утром.

«С 12-летием принца Джорджа! 🎂», — написано в подписи к фотографии.

Принц Джордж / © Instagram принца и принцессы Уэльских

На снимке принц Джордж одет в бело-синюю клетчатую рубашку с закатанными рукавами и зеленый флисовый жилет, прислонился к деревянному забору. На левой руке у него сине-белый браслет дружбы — любимый браслет его сестры принцессы Шарлотты.

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Фотография была сделана профессиональным фотографом Джошем Шиннером, который ранее в этом году снимал младшего брата Джорджа, принца Луи, в Норфолке в апреле этого года. Вероятно, портреты братьев были сделаны в одно и то же время во время весенних каникул.

Напомним, ранее мы рассказывали, что изменится для наследника британского престола с момента, когда ему исполнится 12 лет.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта / © Getty Images Принц Джордж и принцесса Шарлотта на свадьбе Пиппы Миддлтон / © Getty Images Принц Джордж / © Instagram/Кенсингтонского дворца Принц Джордж / © Instagram/Кенсингтонского дворца Принц Джордж / © Instagram/Кенсингтонского дворца © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © facebook.com/thecambridgespage © East News © Getty Images © Getty Images © Getty Images Принц Джордж / © Getty Images Принц Джордж / © Getty Images Принц Джордж / © Getty Images Принц Джордж / © Getty Images Принц Джордж / © Getty Images Принц Джордж / © Getty Images Принц Джордж / © Getty Images Принц Джордж / © Getty Images Принц Джордж / © Getty Images Принц Джордж / © Getty Images Принц Джордж / © Getty Images © The British Monarchy / Facebook © The British Monarchy / Facebook © lady.tsn.ua © Twitter © Twitter © Twitter © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images Принц Джордж / © Getty Images Принц Джордж / © Associated Press Принц Джордж / © Associated Press Принц Джордж / © Associated Press Принц Джордж / © Associated Press Принц Джордж / © Associated Press