А вот и фото: как выглядит дом, куда переезжают Кейт и Уильям Уэльские с детьми

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Реклама

Ранее мы уже писали, что Кейт и Уильям рассматривают для переезда восьмикомнатный дом Forest Lodge в Виндзоре, ранее известный как Holly Grove.

Особняк, стоимостью 16 миллионов фунтов стерлингов, построен 328 лет назад. Сообщается, что пара уже подала заявку на реконструкцию этого памятника архитектуры II категории, пишет express.co.uk.

Дом Forest Lodge в Виндзоре / © Getty Images

В 2001 году дом сдавался в аренду за огромную сумму в 15 000 фунтов стерлингов в месяц. Этот восьмикомнатный дом расположен в Большом Виндзорском парке, недалеко от коттеджа Аделаида, куда семья переехала в 2022 году из Кенсингтонсокго дворца в Лондоне.

Реклама

Дом находится на 10 минут ближе к школе Ламбрук, которую сейчас посещают все трое детей Уэльских — принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта.

Также сообщается, что Кейт и Уильям полностью оплатят расходы на ремонт, который они планируют сделать в своем новом доме. Это означает, что переезд не будет иметь никаких последствий для налогоплательщиков.

На территории дома есть три конюшни и два двухквартирных гостевых дома, переоборудованных из старых гаражей. Кроме того, на территории есть большой пруд, обширные сады и теннисный корт, а принц Джордж и принцесса Кейт любят играть в теннис.

Дом Forest Lodge в Виндзоре и его огромная территория / © Getty Images

Здание построено из красного фламандского кирпича, в некоторых частях сохранилась оригинальная шиферная крыша, имеются подвалы, девять эркеров, замысловатые оригинальные карнизы и детали из лепнины. Парадный вход отмечен с обеих сторон венецианскими окнами в арочных нишах, ведущими в вестибюль с цилиндрическим сводчатым потолком и арочным проемом в гостиную.

Реклама

Принц и принцесса Уэльские с детьми / © Associated Press

Напомним, в Норфолке у семьи есть любимый загородный особняк Анмер-холл, который Уильям и Кейт получили в подарок от королевы Елизаветы II на свою свадьбу в 2011 году. Там они любят проводить время на каникулах.