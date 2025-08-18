- Дата публикации
А вот и фото: как выглядит дом, куда переезжают Кейт и Уильям Уэльские с детьми
Резиденция, где планируют поселиться принц и принцесса Уэльские с детьми в Виндзоре богата историей.
Ранее мы уже писали, что Кейт и Уильям рассматривают для переезда восьмикомнатный дом Forest Lodge в Виндзоре, ранее известный как Holly Grove.
Особняк, стоимостью 16 миллионов фунтов стерлингов, построен 328 лет назад. Сообщается, что пара уже подала заявку на реконструкцию этого памятника архитектуры II категории, пишет express.co.uk.
В 2001 году дом сдавался в аренду за огромную сумму в 15 000 фунтов стерлингов в месяц. Этот восьмикомнатный дом расположен в Большом Виндзорском парке, недалеко от коттеджа Аделаида, куда семья переехала в 2022 году из Кенсингтонсокго дворца в Лондоне.
Дом находится на 10 минут ближе к школе Ламбрук, которую сейчас посещают все трое детей Уэльских — принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта.
Также сообщается, что Кейт и Уильям полностью оплатят расходы на ремонт, который они планируют сделать в своем новом доме. Это означает, что переезд не будет иметь никаких последствий для налогоплательщиков.
На территории дома есть три конюшни и два двухквартирных гостевых дома, переоборудованных из старых гаражей. Кроме того, на территории есть большой пруд, обширные сады и теннисный корт, а принц Джордж и принцесса Кейт любят играть в теннис.
Здание построено из красного фламандского кирпича, в некоторых частях сохранилась оригинальная шиферная крыша, имеются подвалы, девять эркеров, замысловатые оригинальные карнизы и детали из лепнины. Парадный вход отмечен с обеих сторон венецианскими окнами в арочных нишах, ведущими в вестибюль с цилиндрическим сводчатым потолком и арочным проемом в гостиную.
Напомним, в Норфолке у семьи есть любимый загородный особняк Анмер-холл, который Уильям и Кейт получили в подарок от королевы Елизаветы II на свою свадьбу в 2011 году. Там они любят проводить время на каникулах.