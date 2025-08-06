А вот и фото: Меган Маркл показала, как праздновала свой день рождения

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

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Герцогиня Сассекская опубликовала фотографию с празднования своего 44-го дня рождения в своем блоге в Instagram. Герцогиня написала:

«Задуваю свечи в эти прекрасные 24 часа и благодарю своего мужа, друзей и семью за то, что сделали этот день таким особенным».

На фотографии можно увидеть Меган, задувающую свечи на своем торте, украшенном желтыми цветами гибискуса.

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Меган также поблагодарила своих друзей и подписчиков за все поздравления с днем рождения, которые от них получила 4 августа.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

«Тем из вас, кого я не знаю, но кто посылает мне любовь каждый день, — огромное спасибо. Пожалуйста, знайте, что я это чувствую и ценю ❤️».

«И просто чтобы немного вас побаловать… этот вчерашний ужин в @funke_la, приготовленный @evanfunke и его командой, входит в пятерку лучших блюд в моей жизни. Невероятно. Спасибо за незабываемый ужин», — добавила герцогиня Сассекская.

Ранее мы писали, что бренд Меган As Ever также поздравил герцогиню с днем рождения и опубликовал ее новое фото в соцсети.

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