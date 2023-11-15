А вот и фото: папарацци запечатлели кронпринца Фредерика на прогулке с незнакомкой

Недавно мы рассказывали, как будущий король Дании оказался замешан в любовном скандале. Таблоиды приписали сыну королевы Маргрете II интрижку с мексиканской светской львицей Женевьевой Каcановой. Их запечатлели вместе во время частной поездки Фредерика в Мадрид, а Daily Mail опубликовал фотографии.

На фотографиях, впервые опубликованных испанским журналом Lecturas на прошлой неделе, кронпринц и Женевьева проводят время вместе, гуляя по городу. Оказалось, что в Мадриде Фредерика должен был сопровождать его друг, но он заболел и не смог, и попросил свою подругу Женевьеву Каcанову помочь показать кронпринцу город. Она согласилась сопроводить датского принца на выставку Пабло Пикассо, а потом они погуляли в парке Эль-Ретиро и поужинали в ресторане El Corral de la Morería.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

Публикация фотографий вызвала шок в Испании и Дании и привела к тому, что 47-летняя Женевьева выступила с заявлением, отрицающим какие-либо романтические отношения между ней и мужем кронпринцессы Мэри.

В официальном письме, опубликованном в Instagram, она раскритиковала "злонамеренные" слухи, предполагающие, что у пары были романтические отношения.

Испанский журнал Lecturas утверждал, что и Фредерик, и Женевьева зашли в ее многоквартирный дом по отдельности около 19:00 и оба вышли оттуда в 21:00, два часа спустя, уже переодетыми в другую одежду. Сообщалось, что они вышли из здания по отдельности, но сели в одну белую машину. Журнал утверждал, что пара смотрела выступление фламенко в испанском ресторане El Corral de la Moreria, которое закончилось в полночь.

На следующий день, как утверждает журнал, наследника датского престола на машине отвезли в аэропорт, откуда он улетел домой в Данию.

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