А вот и фото: принцесса София и принц Карл Филипп показали, как выглядит их новорожденная дочь

Сегодня члены шведской королевской семьи посетили специальную церковную благодарственную службу в честь рождения принцессы Инес – дочери принцессы Софии и принца Карла Филиппа.

Счастливый отец принц Карл Филипп прибыл с тремя сыновьями: восьмилетним Александром, семилетним Габриэлем и трехлетним Джулианом. Их мама принцесса София осталась дома с новорожденной дочерью – Инес.

Все четверо были одеты в элегантные темные костюмы и белые рубашки с белыми воротниками.

На церемонии также присутствовали король Карл Густав и королева Сильвия, а также кронпринцесса Виктория и принц Даниэль и принцесса Мадлен и Кристофер О'Нил.

После мероприятия дворец опубликовал первое фото малышки Инес, которая родилась 7 февраля и стала первой дочерью королевской пары. Она также является девятой внучкой короля и королевы.

Принцеса Инес / Фото: Шведская королевская семья/Instagram

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