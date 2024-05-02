А вот и фото: Уэльские поделились новым снимком именинницы – принцессы Шарлотты

Как и в прошлом месяце, когда шестой день рождения отмечал принц Луи – младший ребенок Уэльский, пара поделилась новым фото именинницы

"С 9-летием, принцесса Шарлотта!

Спасибо за все добрые сообщения сегодня", - написано в сообщении к фотографии.

Автором снимка по традиции стала принцесса Уэльская Кэтрин. Это свежее фото, которое было сделано на днях в Виндзоре.

Отметим, что фотографии со дня рождения Луи и Шарлотты были опубликованы непосредственно в аккаунтах Уэльских в социальных сетях в день их рождения, а не накануне вечером, как это обычно делалось ранее. Вероятно, это связано с тем, что личные снимки принц и принцесса Уэльские решили больше не передавать фотоагентствам накануне после скандала, связанного с фотошопом снимка Кейт в День матери.

Напомним, фото, которым Кейт и Уильям поделились в годовщину своей свадьбы, напугало поклонников.

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