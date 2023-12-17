А вот и их фото: Меган и Гарри представили свою рождественскую открытку

Герцог и герцогиня Сассекские представили свою рождественскую открытку этого года.

Виртуальное поздравление команда Меган и Гарри разослала по электронной почте от имени их организации Archewell.

"Мы желаем вам счастливых праздников. Спасибо за всю поддержку в 2023 году!".

Для своей открытки Меган и Гарри выбрали фотографию с церемонии закрытия "Игр непокоренных" 2023, которые прошли в сентябре в Дюссельдорфе, в Германии

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В тот вечер принц Гарри был одет в черный костюм с черной классической рубашкой под ним, а Меган - бирюзовое платье миди без бретелек с цветочным узором и цветочной перфорацией на юбке от бренда Cult Gaia, стоимость которого – 38 тысяч гривен. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Маркл.

Ранее мы показывали, как выглядит рождественская открытка принца и принцессы Уэльских.

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