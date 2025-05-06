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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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А вот и именинник: Меган Маркл поделилась фото сына — принца Арчи

Сыну Меган и Гарри — Арчи — сегодня исполнилось шесть лет.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Арчи

Принц Арчи / © Instagram Меган Маркл

Меган ожидаемо опубликовала фотографию сына в своем Instagram. Написав под снимком трогательный пост:

«Наш сын. Наше солнце.

С 6-летием Арчи!

Спасибо за всю любовь, молитвы и теплые пожелания нашему милому мальчику. Ему шесть! Куда ушло время?

(И всем вам, кто пришел отпраздновать с нами на его вечеринке в прошлые выходные, спасибо за то, что сделали его день рождения таким невероятно особенным ❤️)», — подписала снимок мама мальчика.

Принц Арчи / © Instagram Меган Маркл

Принц Арчи / © Instagram Меган Маркл

Ранее мы собрали для вас некоторые доступные в Сети фотографии Арчи. Принц Гарри и Меган Маркл специально не показывают лицо сына, так как заботятся о его приватности.

Меган и Гарри с сыном Арчи через несколько дней после его рождения / © Associated Press

Меган и Гарри с сыном Арчи через несколько дней после его рождения / © Associated Press

Единственные фото Арчи на которых видно его лицо были опубликованы дворцом через несколько дней после его рождения, а кадры были сделаны во время фотоколла в Виндзорском замке. Позже было представлено еще одно фото во время заграничного тура пары, в который они брали с собой Арчи.

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Принц Арчи на руках у мамы, фото из тура / © Getty Images

Принц Арчи на руках у мамы, фото из тура / © Getty Images

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