Принц Арчи / © Instagram Меган Маркл

Реклама

Меган ожидаемо опубликовала фотографию сына в своем Instagram. Написав под снимком трогательный пост:

«Наш сын. Наше солнце.

С 6-летием Арчи!

Реклама

Спасибо за всю любовь, молитвы и теплые пожелания нашему милому мальчику. Ему шесть! Куда ушло время?

(И всем вам, кто пришел отпраздновать с нами на его вечеринке в прошлые выходные, спасибо за то, что сделали его день рождения таким невероятно особенным ❤️)», — подписала снимок мама мальчика.

Принц Арчи / © Instagram Меган Маркл

Ранее мы собрали для вас некоторые доступные в Сети фотографии Арчи. Принц Гарри и Меган Маркл специально не показывают лицо сына, так как заботятся о его приватности.

Меган и Гарри с сыном Арчи через несколько дней после его рождения / © Associated Press

Единственные фото Арчи на которых видно его лицо были опубликованы дворцом через несколько дней после его рождения, а кадры были сделаны во время фотоколла в Виндзорском замке. Позже было представлено еще одно фото во время заграничного тура пары, в который они брали с собой Арчи.

Также вы можете почитать интересные факты о внуке короля Чарльза III.

Принц Арчи на руках у мамы, фото из тура / © Getty Images