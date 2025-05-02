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А вот и именинница: Уэльские поделились фото дочери — принцессы Шарлотты
Единственной дочери Кейт и Уильяма Уэльских сегодня исполняется 10 лет.
Известно, что снимок сделала мама Шарлотты — принцесса Кейт на свой iPhone, когда семья была в Камбрии в начале этого года. Шарлотта одета в камуфляжную куртку и темно-синие леггинсы, она улыбается в камеру на фоне великолепного склона холма позади нее. Она сидит на земле и откинулась назад, с синим рюкзаком на спине. Ее длинные волосы завязаны в низкий хвост.
А буквально несколько недель назад Уэльские делились фотографией своего младшего сына — принца Луи, которому в апреле исполнилось семь лет.
Напомним, мы также собрали для вас интересные факты о принцессе Шарлотте в честь ее дня рождения.