Принцесса Шарлотта / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Реклама

Известно, что снимок сделала мама Шарлотты — принцесса Кейт на свой iPhone, когда семья была в Камбрии в начале этого года. Шарлотта одета в камуфляжную куртку и темно-синие леггинсы, она улыбается в камеру на фоне великолепного склона холма позади нее. Она сидит на земле и откинулась назад, с синим рюкзаком на спине. Ее длинные волосы завязаны в низкий хвост.

А буквально несколько недель назад Уэльские делились фотографией своего младшего сына — принца Луи, которому в апреле исполнилось семь лет.

© Instagram принца и принцессы Уэльских

Напомним, мы также собрали для вас интересные факты о принцессе Шарлотте в честь ее дня рождения.

Реклама

Принцесса Шарлотта / © Instagram/Кенсингтонского дворца Принцесса Шарлотта / © Instagram/Кенсингтонского дворца Принцесса Шарлотта / © Instagram/Кенсингтонского дворца Принцесса Шарлотта / © Getty Images Принцесса Шарлотта / © Getty Images Принцесса Шарлотта / © Getty Images Принц Джордж и принцесса Шарлотта на свадьбе Пиппы Миддлтон / © Getty Images Принцесса Шарлотта / © Getty Images Принцесса Шарлотта / © Getty Images Принцесса Шарлотта / © Instagram/Кенсингтонского дворца Принцесса Шарлотта / © Getty Images Принцесса Шарлотта / © Getty Images Принцесса Шарлотта / © Getty Images Принцесса Шарлотта / © Getty Images Принц Джордж и принцесса Шарлотта / © Getty Images Принц Джордж и принцесса Шарлотта / © Getty Images Принц Джордж и принцесса Шарлотта / © Getty Images