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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
416
Время на прочтение
1 мин

А вот и именинница: Уэльские поделились фото дочери — принцессы Шарлотты

Единственной дочери Кейт и Уильяма Уэльских сегодня исполняется 10 лет.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Шарлотта

Принцесса Шарлотта / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Известно, что снимок сделала мама Шарлотты — принцесса Кейт на свой iPhone, когда семья была в Камбрии в начале этого года. Шарлотта одета в камуфляжную куртку и темно-синие леггинсы, она улыбается в камеру на фоне великолепного склона холма позади нее. Она сидит на земле и откинулась назад, с синим рюкзаком на спине. Ее длинные волосы завязаны в низкий хвост.

А буквально несколько недель назад Уэльские делились фотографией своего младшего сына — принца Луи, которому в апреле исполнилось семь лет.

/ © Instagram принца и принцессы Уэльских

© Instagram принца и принцессы Уэльских

Напомним, мы также собрали для вас интересные факты о принцессе Шарлотте в честь ее дня рождения.

Принцесса Шарлотта / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принцесса Шарлотта / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принцесса Шарлотта / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принцесса Шарлотта / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принцесса Шарлотта / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принцесса Шарлотта / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж и принцесса Шарлотта на свадьбе Пиппы Миддлтон / © Getty Images

Принц Джордж и принцесса Шарлотта на свадьбе Пиппы Миддлтон / © Getty Images

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принцесса Шарлотта / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принцесса Шарлотта / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж и принцесса Шарлотта / © Getty Images

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