Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

А вот и она: Чарльз и Камилла представили свою рождественскую открытку

А вот и она: Чарльз и Камилла представили свою рождественскую открытку

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла представили свою рождественскую открытку 2024 года.

Ее опубликовали в социальных сетях монарха Великобритании. Автором портрета стал фотограф Милли Пилкингтон.

"Рождество приближается… ✨

Их Величества рады поделиться рождественской открыткой этого года, сделанной @milliepilkingtonphotography в садах Букингемского дворца в апреле 2024 года", - говорится в подписи под снимком.

Рождественская открытка Чарльза и Камиллы / © Instagram британской королевской семьи
Рождественская открытка Чарльза и Камиллы / Фото: Instagram британской королевской семьи

На фотографии королева Камилла одета в синее шерстяное креповое платье от Фионы Клэр, дополненное фирменными украшениями, а король Чарльз в светло-сером костюме.

Портрет был сделан в честь первой годовщины их коронации в мае 2023 года. Снимок был сделан в саду Букингемского дворца 10 апреля, на следующий день после 19-й годовщины свадьбы королевской пары.

Ранее, напомним, мы показывали, как выглядит рождественская открытка князя Монако Альбера II и княгини Шарлин.

Читайте также:

Рождественский пост по новому стилю: что будут готовить верующие в этом году 

Рождественский пост по новому стилю: что будут готовить верующие в этом году 

Похожие темы:

Следующая публикация