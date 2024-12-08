А вот и она: Чарльз и Камилла представили свою рождественскую открытку

Король Чарльз и королева Камилла представили свою рождественскую открытку 2024 года.

Ее опубликовали в социальных сетях монарха Великобритании. Автором портрета стал фотограф Милли Пилкингтон.

"Рождество приближается… ✨

Их Величества рады поделиться рождественской открыткой этого года, сделанной @milliepilkingtonphotography в садах Букингемского дворца в апреле 2024 года", - говорится в подписи под снимком.

Рождественская открытка Чарльза и Камиллы / Фото: Instagram британской королевской семьи

На фотографии королева Камилла одета в синее шерстяное креповое платье от Фионы Клэр, дополненное фирменными украшениями, а король Чарльз в светло-сером костюме.

Портрет был сделан в честь первой годовщины их коронации в мае 2023 года. Снимок был сделан в саду Букингемского дворца 10 апреля, на следующий день после 19-й годовщины свадьбы королевской пары.

Ранее, напомним, мы показывали, как выглядит рождественская открытка князя Монако Альбера II и княгини Шарлин.

Читайте также:

Рождественские открытки королевских семей (7 фото)