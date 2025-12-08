А вот и она: княгиня Шарлин с мужем и детьми показали свою рождественскую открытку

Рождественская открытка княжеской семьи Монако / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин, князь Альбер II и двое их детей — наследный принц Жак и его сестра-близнец — принцесса Габриэлла — позировали все вместе для нового праздничного фото.

На фотографии, опубликованной в официальном аккаунте княжеского дворца в Instagram, 47-летняя Шарлин была запечатлена в красивом платье-водолазке из тонкого трикотажа с плиссированным подолом из коллекции Ralph Lauren, стоимостью 3690 долларов и дополнила наряд поясом из тисненой телячьей кожи и замши с тиснением и пряжкой тоже от Ralph Lauren. Шарлин собрала волосы в аккуратную прическу, сделала легкий макияж со стрелками и подчеркнула губы, надела серьги и сделала светлый маникюр.

Юная принцесса Габриэлла была в бальном платье с пышной юбкой и серебристых балетках, волосы девочки были распущены, накручены локонами и уложены на одну сторону. Князь Альбер II и принц Жак облачились в темно-синие костюмы.

Также впервые на фото мы увидели и домашнего питомца семьи — крошечного бело-коричневого чихуахуа Харли, которого княгиня Шарлин недавно брала на публичное мероприятие.