А вот и она: королева Летиция и король Филипп VI представили рождественскую открытку

Испанская королевская семья представила свою рождественскую открытку 2024 года.

Как и каждый декабрь, королевская семья представила свое традиционное рождественское поздравление.

Рождественская открытка испанской королевской семьи, фото: instagram.com/theprincessesroyals

На рождественской открытке король Филипп VI и королева Летиция запечатлены с их дочерьми – старшей принцессой Леонор и младшей инфантой Софией. Снимок был сделан в Королевском дворце во время мероприятий, посвященных десятой годовщине правления короля Филиппа VI - 19 июня 2024 года.

Рождественская открытка испанской королевской семьи, фото: instagram.com/theprincessesroyals

Ранее мы показывали, как выглядит открытка королевы Камиллы и короля Чарльза, а также бельгийской королевской четы.

А первыми в этом году показали рождественскую карточку княжеская семья Монако.

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