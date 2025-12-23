ТСН в социальных сетях

А вот и она: нидерландская королевская семья показала свою рождественскую открытку

А вот и нидерландская королевская семья наконец-то представила свою рождественскую открытку.

Ольга Кузьменко
Нидерландская королевская семья

Нидерландская королевская семья / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Король Виллем-Александр и королева Максима одними из последних показали публике, как в этом году выглядит их праздничная открытка.

«Счастливого Рождества и здоровья и процветания в 2026 году», — коротко написано в подписи под фото разными языками. И указано, что автором фотографии стал фотограф Робин Утрехт.

Рождественская открытка нидерландской королевской семьи / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Рождественская открытка нидерландской королевской семьи / © Instagram королевской семьи Нидерландов

В центре снимка изображена наследница престола — принцесса Катарина-Амалия, она в вечернем платье цвета марсала, с золотым колье на шее и в студедченском головном уборе. Фото было сделано в день, когда принцесса получила диплом Амстардамском университете, а ее родные тогда приехали ее поздравить.

Королева Максима облачена в светлое платье от Zimmermann длины миди с тонким поясом на талии, а сестры — Ариана и Алексия в более повседневных луках.

Нидерландская королевская семья / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Нидерландская королевская семья / © Instagram королевской семьи Нидерландов

Напомним, ранее мы показывали рождественскую открытку бельгийской королевской семьи, ее представили весьма необычным образом.

