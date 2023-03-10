А вот и подробности: стало известно, когда король Чарльз III решил дать титулы детям Сассекских

В прошедшую среду принц Гарри и Меган Маркл объявили, что их дочь Лилибет крестили на частной церемонии в Калифорнии, публично назвав ее принцессой и впервые заявив, что они будут использовать королевские титулы для своих детей.

Королевский дворец сообщил об этом официально на своем сайте и теперь нет никаких сомнений, что Арчи и Лили носят титулы принца и принцессы. Теперь же появились некоторые подробности всей этой истории.

Принц Гарри и Меган / Фото: Getty Images

Предполагается, что король Чарльз III согласился, чтобы дети герцога и герцогини Сассекских использовали свои королевские титулы еще до выхода мемуаров принца Гарри. Разговор, во время которого было принято это решение, состоялся между принцем Гарри и его отцом Чарльзом в конце 2022 года. А мемуары Гарри вышли 10 января, сообщает express.

Также, напомним, сегодня стало известно, что король Чарльз вручил титул герцога Эдинбургского своему младшему брату принцу Эдварду, у которого сегодня как раз день рождения.

Граф и графиня Эдинбургские / Фото: Associated Press

Таким образом супруга Эдварда, Софи, теперь стала герцогиней Эдинбургской. Этот титул среди женщин последний раз принадлежал принцессе Елизавете, после ее замужества с принцем Филиппом в 1947 году и до момента восшествия на трон 6 февраля 1952 года.

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