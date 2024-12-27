А вот и причина: почему сын принцессы Анны не взял с собой на Рождество с королевской семьей свою возлюбленную

Питер Филлипс появился на рождественской службе в Сандрингеме со своими дочерьми – Саванной и Айлой, а также сестрой - Зарой Тиндалл. У многих возник вопрос, почему же с ним не пришла его возлюбленная Харриет Сперлинг.

Сообщается, что 44-летняя Харриет не присутствовала рождественской прогулке королевской семьи и рождественской службе в церкви Святой Марии Магдалины не потому, что ее не пригласили, а из-за того, что у нее была большая нагрузка на работе.

Зара Тиндалл с дочерьми и ее брат Питер Филлипс / Фото: Getty Images

Она работает медсестрой в отделении педиатрии в Национальной службе здравоохранения и, как сообщается, была на работе в праздничный период, пишет журнал Hello!. А после рабочей смены Харриет использовала свободное время, чтобы провести его с ее семьей.

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что на королевской прогулке в Сандрингеме появился внук принцессы Маргарет (сын ее дочери Сары Чатто) с девушкой и тут же стали обсуждать новость о том, что, возможно, королевскую семью ожидает новая помолвка в 2025 году.

Сэмюэль Чатто на рождественской службе в Сандрингеме / Фото: Getty Images

Читайте также:

Британская королевская семья в Сандрингеме в 2024 году (18 фото)