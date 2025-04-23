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А вот и принц Луи: Кейт и Уильям Уэльские поделились новым фото сына-именинника
Кейт и Уильям Уэльские поделились новым фото своего младшего сына-именинника, которому сегодня исполняется семь лет.
Фотографию для принца Луи сделал фотограф Джош Шиннер. Известно, что снимок был сделан в этом месяце (вероятно, во время пасхальных школьных каникул у детей Уэльских), которые семья проводила в своем поместье Анмер-холл в Норфолке.
«Желаем принцу Луи счастливого 7-го дня рождения! 🎂», — говорится в подписи к фотографии.
Луи одет в светлую клетчатую рубашку, темно-зеленый джемпер и синие джинсы. Он запечатлен на природе, сидя на дереве и широко улыбаясь.
Напомним, у Кейт и Уильяма есть традиция делится новыми фотографиями своих детей в их дни рождения. Так же снимки публикуются и в другие важные даты семьи, как, например, годовщина свадьбы.
Ранее мы собрали для вас подборку фотографий принца Луи за семь лет его жизни.