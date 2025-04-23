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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
33
Время на прочтение
1 мин

А вот и принц Луи: Кейт и Уильям Уэльские поделились новым фото сына-именинника

Кейт и Уильям Уэльские поделились новым фото своего младшего сына-именинника, которому сегодня исполняется семь лет.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Луи

Принц Луи / © Getty Images

Фотографию для принца Луи сделал фотограф Джош Шиннер. Известно, что снимок был сделан в этом месяце (вероятно, во время пасхальных школьных каникул у детей Уэльских), которые семья проводила в своем поместье Анмер-холл в Норфолке.

«Желаем принцу Луи счастливого 7-го дня рождения! 🎂», — говорится в подписи к фотографии.

Принц Луи, фото: instagram.com/joshshinner

Принц Луи, фото: instagram.com/joshshinner

Луи одет в светлую клетчатую рубашку, темно-зеленый джемпер и синие джинсы. Он запечатлен на природе, сидя на дереве и широко улыбаясь.

Напомним, у Кейт и Уильяма есть традиция делится новыми фотографиями своих детей в их дни рождения. Так же снимки публикуются и в другие важные даты семьи, как, например, годовщина свадьбы.

Ранее мы собрали для вас подборку фотографий принца Луи за семь лет его жизни.

Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Герцогиня Кембриджская и принц Луи / © Getty Images

Герцогиня Кембриджская и принц Луи / © Getty Images

Принц Луи Кембриджский / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи Кембриджский / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи Кембриджский / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи Кембриджский / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи Кембриджский / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи Кембриджский / © Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Луи Кембриджский

Принц Луи Кембриджский

Принц Луи Кембриджский

Принц Луи Кембриджский

Принц Луи Кембриджский

Принц Луи Кембриджский

Принц Луи Кембриджский

Принц Луи Кембриджский

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин и папа принц Уильям / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин и папа принц Уильям / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин и папа принц Уильям / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин и папа принц Уильям / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи Уэльский / © Getty Images

Принц Луи Уэльский / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images

Принц Луи / © Instagram clarencehouse

Принц Луи / © Instagram clarencehouse

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