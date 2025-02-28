А вот и разгадка: зачем Меган Маркл скопировала образ принцессы Дианы

Недавно герцогиню Сассекскую обвинили в том, что она снова скопировала стиль своей покойной свекрови принцессы Дианы.

Это произошло после того, как Меган опубликовала видео в своем Instagram, в котором одета в фиолетовой толстовке Северо-Западного университета и, судя по всему, это вызывает нежную связь с ее трехлетней дочерью, принцессой Лилибет.

Многие поклонники заметили сходство между стилями Меган, которая сама училась в Северо-Западном университете, и покойной принцессы Дианы, которая также носила такую толстовку в 1996 году. Диана получила толстовку Northwestern в качестве сувенира во время своего визита в университет 4 июня 1996 года, а 25 лет спустя в этот день родилась ее младшая внучка Лилибет, пишет express.co.uk.

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Принцесса Лилибет, единственная дочь Меган и принца Гарри , родилась 4 июня 2021 года.

Принцесса Диана посетила университет во время своей трехдневной поездки в район Чикаго. Ее визит начался с экскурсии по кампусу университета в Эванстоне, где ее приветствовали сотни доброжелателей.

Принцесса Диана в Северо-Западном университете, 1996 год / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы писали, что Меган Маркл разозлила фанатов Памелы Андерсон.

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