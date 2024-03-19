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А вот и видео: папарацци запечатлели принцессу Кейт с мужем Уильямом по пути из магазина

А вот и видео: папарацци запечатлели принцессу Кейт с мужем Уильямом по пути из магазина

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

Буквально вчера некий очевидец, который видел королевскую чету, рассказал, что принцесса Уэльская выглядела здоровой и счастливой.

Изначально ролик не публиковали из уважений к семье, так как Кенсингтонский дворец просил дать время для того, чтобы принцесса Уэльская восстановилась после операции, проведенной ей в середине января.

Принцесса Уэльская / © Getty Images
Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Теперь ролик опубликовало издание TMZ. На видео видно, как Кейт и Уильям возвращаются из фермерского магазина, что расположен неподалеку от их дома в Виндзоре. Принц несет пакет с покупками в руках, его жена идет рядом и выглядит действительно вполне здоровой и счастливой. Оба одеты в простую повседневную одежду, Уильям в бейсболке, а Кейт в лосинах, удлиненной куртке и обута в кроссовки. Принцесса не прячет лицо, улыбается, а ее длинные волосы распущены.

Британский журналист Пирс Морган отреагировал на видео и запостил скрин на своей странице в соцсети X. Он написал:

"Приятно видеть (через @TheSun), как Кейт смеется и шутит с Уильямом во время их похода по магазинам. Очевидно, она хорошо поправляется. Это должно положить конец многим теориям заговора…".

А позже добавил: "Никто здесь не верит, что это они, поэтому количество теорий заговора возросло".

Ранее в Интернете появилось множество конспирологических теорий в отношении принцессы Уэльской. Всех интересовал вопрос, куда же подевалась жена Уильяма так надолго.

Досталось и принцу Уильяму, которого стали подозревать в измене.

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