Адвокаты принца Эндрю, которого обвиняют в сексуальном насилии, нашли способ отозвать иск против сына королевы

Опальный сын королевы Елизаветы II – принц Эндрю, которого обвиняют в сексуальном насилии, ищет способ выкрутиться из ситуации.

Адвокаты принца Эндрю заявили, что иск американки Вирджинии Джуффре, которая обвинила Эндрю в изнасиловании, должен быть отклонен, по той причине, что она больше живет не в США, а в Австралии и не имеет права подавать иск в американский суд, пишет apnews.com.

Вирджиния, напомним, обвиняет принца Эндрю в сексуальном насилии. Женщина утверждает, что герцог Йоркский трижды имел с ней сексуальный контакт в период с 1999 году по 2002 год, когда ей было от 16 до 19 лет и в одном из случаев она была еще несовершеннолетней.

Вирджиния Джуфре и принц Эндрю / Associated Press

Адвокаты принца Эндрю Бреттлер и Мелисса Лернер написали, что недавно они обнаружили, что Вирджиния Джуфре жила в Австралии почти два из последних 19 лет и не может утверждать, что она жительница Колорадо, где она не жила по крайней мере с 2019 года. Адвокаты принца написали, что Джуффре имеет австралийские водительские права и жила в доме стоимостью 1,9 миллиона долларов в Перте, Западная Австралия, где она воспитывала троих детей вместе со своим мужем, австралийцем.

В октябре адвокаты принца попросили судью Льюиса А. Каплана отказаться от иска, заявив, что принц "никогда не подвергал Джуфре сексуальному насилию", и они считали, что она подала в суд на Эндрю для того, чтобы добиться еще одного дня выплаты жалованья за его счет и за счет ближайших к нему людей. Адвокаты признали, что Джуффре вполне может стать жертвой сексуального насилия со стороны финансиста Джеффри Эпштейна, который покончил с собой в 2019 году в ожидании суда по делу о торговле людьми.

Принц Эндрю / Associated Press

В прошлом месяце Каплан заявил, что судебный процесс по иску Джуфре против принца может пройти в период с сентября по декабрь 2022 года. Герцог Йоркский, напомним, отрицает все обвинения в свой адрес. В 2019 году в связи со скандалом он сложил с себя королевские обязанности и ведет сейчас тихий образ жизни практически не появляясь на публике.

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