Аэрофобия станет еще сильнее: королева Камилла едва не попала в авиакатастрофу

Королева-консорт Камилла провела неделю на отдыхе в Индии, в холистическом медицинском центре Soukya, недалеко от Бангалора вместе с друзьями.

В этом месте Камилла отдыхала не первый раз, но впервые с ней произошла неприятная ситуация по пути домой в Великобританию.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Стало известно, что самолет British Airways с королевой-консортом на борту, следовавший из Индии в Лондон в пятницу, получил повреждения после столкновения с птицей во время полета. Но, к счастью, это не привело к трагедии, пишет People. Говорят, что несмотря на то, что 75-летняя королева Камилла путешествует по всему миру по королевским делам, она боится летать.

Также, согласно королевским правилам, сразу несколько наследников британского трона не могут лететь вместе одним рейсом. Так, король Чарльз III не может полететь одним самолетом вместе с сыном Уильямом, а принц Уильям со своим сыном принцем Джорджем.

Король Чарльз III и принц Уильям / Фото: Associated Press

И хотя Уильям и Кейт частенько нарушают это правило и летают как на самолетах, так и не вертолетах, всей семьей, покойная королева Елизавета всегда волновалась по этому поводу и просила внука так не делать.

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