В платье с открытыми плечами и тиаре: греческая принцесса Феодора вышла замуж за адвоката из Лос-Анджелеса

Пара связала себя узами брака в той же церкви, где 60 лет назад поженились родители невесты.

28 сентября принцесса Феодора, дочь покойного короля Константина и королевы Анны-Марии, вышла замуж за американского адвоката Мэтью Кумара на греческой православной церемонии бракосочетания в Афинах.

Принцесса Феодора, дочь бывшего короля Греции Константина II, и ее муж Мэтью Кумар / Фото: Getty Images

41-летняя Феодора объявила о своей помолвке с адвокатом из Лос-Анджелеса в ноябре 2018 года. Их свадьба откладывалась дважды — первый раз в 2020 году из-за пандемии COVID-19, а затем после смерти отца Феодоры в январе 2023 года.

Пара обменялись клятвами в кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы, в той же церкви, где 18 сентября 1964 года поженились родители Феодоры. Король Константин и королева Анна-Мария прожили в браке почти 60 лет и родили пятерых детей.

Братья невесты, наследный принц Павлос и принц Филлипос были выбраны в качестве шаферов, как и второй сын наследного принца Павлоса и наследной принцессы Мари-Шанталь принц Ахиллеас-Андреас. Между тем, дочь Павлоса и Мари-Шанталь, принцесса Мария-Олимпия, и старшая дочь принцессы Алексии, Арриетта Моралес де Гресия, были приглашены в качестве подружек невесты.

Арриетта Моралес де Гресия и принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Невеста шла под венец в платье Celia Kritharioti с открытыми плечами и расшитом пайетками и бисером, а также была в тиаре и с фатой. В руках у Феодоры был красивый букет белых роз. Свой свадебный образ невеста дополнила лаконичными серьгами с бриллиантами и браслетом на запястье. Жених был в черном фраке, белоснежной рубашке, жилете и голубом галстуке в принт.

Принцесса Феодора, дочь бывшего короля Греции Константина II, и ее муж Мэтью Кумар / Фото: Getty Images

Напомним, покойный отец принцессы Феодоры Константин был последним королем Греции до упразднения монархии в 1973 году, хотя его потомки по-прежнему представляют страну как принцы и принцессы.

Принцесса Феодора, дочь бывшего короля Греции Константина II, и ее муж Мэтью Кумар / Фото: Getty Images

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