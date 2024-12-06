Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ах, какая красотка: королева Матильда в белом аутфите приехала на мероприятие

Ах, какая красотка: королева Матильда в белом аутфите приехала на мероприятие

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Королева Матильда посетила новое публичное мероприятие, где появилась в образе красивых светлых оттенков.

Ее Величество королева Бельгии прибыла в Музыкальную капеллу королевы Елизаветы в бельгийском городе Ватерлоо. Она была одета в молочно-белый приталенный жакет с тонким поясом, юбку-плисе белого цвета длины миди, а также белые кожаные туфли-лодочки на каблуках, а в руках держала миниатюрную сумку, подобранную в тон ее наряда.

У Матильды была ее классическая прическа и легкий макияж на лице, а образ она дополнила несколькими золотыми браслетами и часами, жемчужными серьгами и сделала светлый маникюр.

Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Фото: Getty Images

Буквально два дня назад бельгийская королевская чета отпраздновала 25-летие своего брака, а дворец по этому поводу поделился новой фотографией.

Читайте также:

Новогоднее настроение в продаже! Сколько стоят новогодние елки

Новогоднее настроение в продаже! Сколько стоят новогодние елки

Похожие темы:

Следующая публикация