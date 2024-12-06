Ах, какая красотка: королева Матильда в белом аутфите приехала на мероприятие

Ее Величество королева Бельгии прибыла в Музыкальную капеллу королевы Елизаветы в бельгийском городе Ватерлоо. Она была одета в молочно-белый приталенный жакет с тонким поясом, юбку-плисе белого цвета длины миди, а также белые кожаные туфли-лодочки на каблуках, а в руках держала миниатюрную сумку, подобранную в тон ее наряда.

У Матильды была ее классическая прическа и легкий макияж на лице, а образ она дополнила несколькими золотыми браслетами и часами, жемчужными серьгами и сделала светлый маникюр.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Буквально два дня назад бельгийская королевская чета отпраздновала 25-летие своего брака, а дворец по этому поводу поделился новой фотографией.

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