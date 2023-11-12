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Ах, какой оттенок: первую леди США Джилл Байден сфотографировали в шарфе цвета фуксии

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
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Ах, какой оттенок: первую леди США Джилл Байден сфотографировали в шарфе цвета фуксии

Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

Она решила сделать в образе яркий акцент.

Первая леди США Джилл Байден обожает яркие наряды, ведь мы ее уже неоднократно видели в костюмах цвета фуксии или гламурных платьях с цветочными узорами и прозрачным верхом. Но также супруга президента обожает яркие аксессуары.

11 ноября первую леди и Джо Байдена заметили на южной лужайке Белого дома, когда они шли к вертолету.

На 72-летней Джилл в тот день было черное длинное пальто с широким велюровым поясом, перчатки и замшевые сапоги. А вот шею она украсила ярким шарфом цвета фуксии, которые делал ее образ очень свежим и интересным.

Джилл и Джо Байден / © Associated Press
Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

Дополнила лук первая леди жемчужными серьгами, макияжем и укладкой. На Джо Байдене был классический костюм и галстук с красными полосами.

Джилл и Джо Байден / © Associated Press
Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press
Джилл и Джо Байден / © Associated Press
Джилл и Джо Байден / Фото: Associated Press

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Дата публикации
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