Ах, какая красотка: герцогиня Эдинбургская в цветочном платье появилась на торжественной службе

Герцог и герцогиня Эдинбургские присутствовали на церемонии в честь 75-летия Национальной службы здравоохранения в Лондоне.

На службе к Софи и принцу Эдварду присоединились 1500 сотрудников службы здравоохранения, политиков и сторонников на специальной церемонии в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Принц Эдвард и герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

На Софи было бледно-розовое платье из шелкового крепдешина с цветочным принтом от Suzannah, обута она была в бежевые лодочки от Prada, а в руках несла клатч Sophie Habsburg. Образ дополняла подвеска на шее, серьги и несколько браслетов на запястьях. Волосы герцогини были собраны заколкой сзади, а на лице был легкий макияж в нейтральных оттенках.

Ее супруг принц Эдвард надел темный костюм, белую рубашку, а галстук подобрал в тон платья своей жены.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

В последнее время герцогиня Эдинбурская часто выбирает платья с цветочным принтом, что идеально подходит для летнего сезона. На параде конной гвардии в Лондоне Ее Высочество также появилась в цветочном платье-рубашке, но только синего цвета.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

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