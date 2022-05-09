Акция к юбилею: королевский аккаунт поделился "фото дня" Елизаветы II, сделанном в 1997 году

Акция к юбилею: королевский аккаунт поделился "фото дня" Елизаветы II, сделанном в 1997 году

Ежедневно королевский аккаунт публикует новое фото монарха в честь ее платинового юбилея правления.

Акцию в Instagram королевы Елизаветы II запустили на прошлой неделе, сообщив, что в течение следующих 70 дней, когда мы будем отсчитывать время до празднования #PlatinumJubilee Celebration Weekend, будут публиковать "фото дня" королевы, каждое из которых представляет год 70-летнего правления Ее Величества.

Очередной снимок датирован 1997 годом.

"Ее Величество инспектирует телохранителей Королевы йомена гвардии в Букингемском дворце. (Йомены гвардии – так называются телохранители британского монарха).

Они одетые в свою характерную тюдоровскую униформу красного, белого и желтого цветов, йомены отличаются от "бифитеров" и играют церемониальную роль во многих королевских мероприятиях".

Также в аккаунте рассказывают об одном культовом событии, прошедшем в этот год. В 1997 году вышла книга Дж. К. Роулинг "Гарри Поттер и философский камень".

Напомним, ранее мы показывали фото, сделанное в 1996 году.

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