Активисты в Швейцарии настойчиво требуют депортировать любовницу Путина - Алину Кабаеву - из страны

Фаворитку Путина и его предполагаемую любовницу Алину Кабаеву хотят выдворить из Швейцарии, где она живет с детьми.

Активисты инициировали сбор подписей под соответствующей петицией на сайте change.org. Сейчас она собрала почти 67 тысяч подписей.

Считается, что 38-летняя олимпийская гимнастка Алина Кабаева была отправлена ​​в частное шале в Швейцарии в начале этого месяца, поскольку Путин запланировал военное вторжение в Украину, которое началось 24 февраля и продолжается до сих пор.

В петиции, поданной две недели назад гражданами России, Беларуси и Украины, содержится призыв к швейцарским властям выдворить Кабаеву из Швейцарии и депортировать ее обратно в Россию.

Обращение, в котором Кабаева описывается как "любимая жена бредового диктатора и военного преступника Путина", с тех пор набрало около 67 тысяч подписей. "Пришло время воссоединить Еву Браун с ее фюрером", — говорилось в резкой петиции. "Несмотря на нынешнюю войну, в Швейцарии по-прежнему находится пособник путинского режима".

Как пишет Daily Mail, Запад до сих пор не наложил санкции на Кабаеву, которая, по слухам, является тайной любовницей Путина, а может, даже и его женой (на фотографиях у Алины на пальце есть обручальное кольцо).

Алина Кабаева / Getty Images

Есть опасения, что тщательно спрятанные путинские активы могут означать, что Кабаевой и ее семье удалось избежать жестких санкций, объявленных Федеральным советом Швейцарии в феврале.

"Мы, граждане России, Белоруссии и Украины, которые в настоящее время переживают огромные страдания, объединяемся для обращения к властям Швейцарии", — говорится в петиции, которая была размещена на сайте change.org на немецком, французском и английском языках. Общественность только что узнала, что российский политический и медийный деятель, бывшая спортсменка Алина Кабаева скрывает в вашей стране последствия санкций, введенных против Российской Федерации". Заявители задаются вопросом, почему, "учитывая объем санкций, наложенных на Россию", швейцарские власти продолжают принимать ее и ее семью в то время, когда Путин "разрушает жизни миллионов".

В петиции швейцарцам говорится: "Впервые в современной истории ваша страна нарушила свой нейтралитет, чего не делала даже по отношению к нацистской Германии в ХХ веке, и присоединилась к санкциям против Путина и его окружения. А теперь вы позволяете его любовнице и ее детям прятаться в пределах вашего государства".

Алина Кабаева с Путиным / Getty Images

В то же время до сих пор нет независимо проверенных доказательств того, что Кабаева, бывший пропутинский депутат, скрывается в Швейцарии, где, как считается, она родила детей президенту России.

В петиции содержится призыв к швейцарским властям "очень тщательно изучить правовые основания, на которых она находится в вашей стране, и проверить "чистоту средств, используемых для покупки недвижимости в Швейцарии, которыми пользуется это лицо".

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